حقائق "قد لا تعرفها" عن كيليان مبابي

المصدر: البيان الإلكتروني

يثير كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الشاب، الكثير من الاهتمام على صعيد الكرة العالمية، بسبب موهبته المتفجرة، والتي كانت حديث الكوكب في كأس العالم 2018.

الحديث مؤخرا كان عن رغبة اللاعب الشاب استكمال عقده الحالي وفقط مع ناديه الفرنسي، وفق تقارير صحفية عديدة كان أقربها تقرير نشرته صحيفة التايمز الإنجليزية، مفاده أن مبابي، اتخذ قراره بالفعل وأخبر باريس سان جيرمان، رغبته في الرحيل العام المقبل 2021، وأن كلا من ريال مدريد وليفربول وجهات محتملة للموهوب الفرنسي.

وبالرغم من عدم تأكيد تقرير «التايمز»، إلا أن مبابي، ربما يكون واحدًا من أكثر المواهب الشابة قيمة في كرة القدم العالمية، فالفائز بكأس العالم البالغ من العمر 21 عامًا، هو ثاني أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بعد انتقاله بقيمة 180 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان من موناكو اعام 2018، بعد إعارة أولية.

وسجل مبابي، 91 هدفًا في 125 مباراة مع أبطال فرنسا، وفاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكذلك حظي بشرف الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وهو وصول تاريخي أول لذلك النادي في تلك البطولة.

وبخلاف إنجازات مبابي في مسيرته الكروية، هناك 9 أشياء عن اللاعب الفرنسي الشاب قد لا يعرفها الكثيرون، نقلتها (آس) عن موقع 90 Min الرياضي الشهير.

1- كريستيانو رونالدو مثله الأعلي

عبر كيليان مبابي أكثر من مرة، عن إعجابه بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وبالذات عندما كان صغيرًا فهو مثله الأعلى وقال: كان من الرائع مقابلة رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

ويملك مبابي صورة تذكارية عندما كان طفلًا، إلى جوار نجمه المفضل كريستيانو رونالدو، وتمر الأيام ويصبح كلاهما نجما في مكانه.

2- سليل أسرة رياضية

ينتمي كيليان مبابي إلى أسرة رياضية، فوالده ويلفريد، كان مدربًا محترفًا ولعب لصالح «إيه إس بوندي»، ويعمل الآن كوكيل اللاعب.

أما والدته، فايزة لامار، فقد كانت لاعبة كرة يد شاركت في القسم الأول من دوري كرة اليد للسيدات، ولعل الأمر الأكثر إثارة، هو أن شقيقه إيثان الصغير، يلعب لفريق باريس سان جيرمان تحت 12 عامًا.

3- جذوره إفريقية

على الرغم من أن مبابي، صنع اسمه على الساحة الدولية مع فرنسا، إلا أنه كان يمكن أن يلعب بسهولة مع الكاميرون أو الجزائر، فوالدته من أصل جزائري ووالده من الكاميرون.

4- تبرع بعائدات كأس العالم

قال مبابي خلال كأس العالم 2018، والذي بزغت فيه موهبته بشكل كبير، إنه لا يريد أن يتقاضى أجرًا مقابل اللعب لفرنسا، وتبرع كيليان مبابي، بكل راتبه في كأس العالم لجمعية خيرية للأطفال، تدعى بريمير دي كوردي.

وحصل مبابي على ما يقدر بـ 20 ألف يورو لكل مباراة ومكافأة 300 ألف يورو للفوز بالبطولة، وهكذا قدم 400 ألف يورو للجمعية.

5- أصغر لاعب في تاريخ موناكو

بعد انضمامه إلى موناكو، في سن الرابعة عشرة، سرعان ما انتقل مبابي إلى الفريق الأول بسبب أدائه المذهل، وعندما كان بلغ من العمر 16 عامًا فقط.

وظهر لأول مرة مع فريق موناكو الأول في ديسمبر 2015، وحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسطورة أرسنال تييري هنري، وبعد عام، حطم مبابي رقمًا قياسيًا آخر من أرقام هنري، ليصبح أصغر لاعب يسجل لموناكو.

6- ثاني مراهق في التاريخ يسجل في نهائي كأس العالم

في التاسعة عشرة من عمره، كان مبابي، أول مراهق يسجل في نهائي كأس العالم منذ عقود، والثاني عموما في التاريخ بعد الأسطورة البرازيلية «بيليه».

حتى أن بيليه، غرد مهنئًا مبابي والمنتخب الفرنسي بعد إنجاز كأس العالم 2018، وذهب إلى أبعد من ذلك، مازحًا في تغريدة أخرى: إذا استمر كيليان في معادلة سجلاتي بهذا الشكل، فقد أضطر إلى إزالة الغبار عن حذائي مرة أخرى.

7- عاشق لـ "الأحذية الرياضية"

وصف مبابي نفسه بأنه، طفل لديه «لعبة جديدة» عندما يحصل على حذاء رياضي جديد، كان أول زوج له من طراز «نايكي إير ماكسيس».

وقال في مقابلة: إنه كان يبكي على والدته في محاولة للحصول على الأحذية التي كان يشاهدها في الإعلانات، وكانت الأحذية الرياضية ذات العلامات التجارية الشهيرة باهظة الثمن، لذلك كان عليه في كثير من الأحيان التوسل لأمه من أجل الطراز والموديل الذي يريده.

8- ينتمي لضواحي باريس

مبابي من بوندي، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 11 كيلومترًا شمال شرق باريس، تعاملت المدينة مع مبابي بكل اعتزاز وفخر وكتبت لافتة حمراء على مدخلها، «شكرًا لك كيليان، كل سكان بوندي معك».

9- قائمة التايم

وضعته مجلة الـ "التايم" على قائمتها لأكثر 25 مراهقًا تأثيرًا في العالم لعام 2018، ومن صفته التواضع رغم شهرته الكبيرة ومعرفة العالم كله بموهبته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز