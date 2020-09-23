الحساب الرسمي لكأس العالم ينعى الأسطورة السويدية اجني سيمونسون

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الحساب الرسمى لكأس العالم أسطورة كرة القدم السويدية اجني سيمونسون، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 85 عاماً، وفقاً لموقع "اليوم السابع"، وذلك بعد مسيرة عطاء ونجاح مع كرة القدم، خاض خلالها 51 مباراة دولية وأحرز 27 هدفاً، وفاز بجائزة الكرة الذهبية عام 1959 وجائزة أفضل لاعب كرة قدم بالسويد.

وكتب الحساب الرسمى لكأس العالم على "تويتر": إنه أحد نجوم المنتخب السويدي الذي قاده لنهائي كأس العالم عام 1958، معربين عن حزنهم وتضامنهم مع أسرته وأصدقائه ومحبيه في هذا الوقت الحزين.

وقاد سيمونسون المنتخب السويدي لوصافة العالم في المونديال الذى أقيم على أراضيها عام 1958، حيث فاز أصحاب الأرض على المكسيك، في المباراة الأولى، بثلاثة أهداف دون رد، أحرز منها اجنى سيمونسون هدفين، بينما أحرز ونيلس ليدهولم الهدف الثالث، ثم الفوز في المباراة الثانية على المجر بهدفين أحرزهما كورت هامرين، واختتمت دور المجموعات بتعادل سلبي مع منتخب ويلز، ليتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وفي دور الثمانية، فاز منتخب السويد على الاتحاد السوفيتي بهدفين أحرزهما، اجني سيمونسون وكورت هامرين، ليصعد المنتخب السويدي إلى الدور نصف النهائي ويفوز على منتخب ألمانيا الغربية، بثلاثة أهداف مقابل لهدف، قبل أن يخسر النهائي أمام البرازيل بقيادة أسطورة كرة القدم العالمية بيليه، بخمسة أهداف مقابل هدفين، أحرزهما ليدهولم وسيمونسون.

ولد وسيمونسون يوم 19 أكتوبر عام 1935 فى مدينة جوتنبرغ السويد، ولعب موسم 1959 - 1960 مع نادي أورجريته السويدى، الذي فاز معه بالميدالية الذهبية في بطولة السويد مع فريقه لعب خلالها 42 مباراة وأحرز 25 هدفا، ثم انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني من موسم 1960 حتى موسم 1963، تخللها موسم إعارة إلى ريال سوسيداد 1961 - 1962 سجل خلالها 8 أهداف، ثم يعود مرة أخرى إلى السويد مع النادي الذى بدأ معه أورجريته، لعب 120 مباراة سجل خلالها 80 هدفا.

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