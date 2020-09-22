تعليق عودة الجماهير إلى الملاعب البريطانية بسبب ارتفاع حالات كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية للجماهير إلى الملاعب في مختلف الرياضات في البلاد اعتبارا من الأول من أكتوبر، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات حيث تم السماح بتواجد الف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

إلا أن حكومة جونسون فرضت قيود جديدة صارمة في البلاد من أجل الحد من تفشي الوباء.

وقال جونسون (56 عاما) في كلمة أمام مجلس العموم "علينا أن نقر بأن انتشار الفيروس بات يؤثر على قدرتنا لإعادة فتح الأعمال والمعارض والأحداث الرياضية الكبيرة".

وتابع "لذا لن نتمكن من القيام بذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر وأدرك الآثار المترتبة على أنديتنا الرياضية التي تشكّل حياة وروح مجتمعاتنا، ويعمل المستشار ووزير الثقافة بشكل عاجل على ما يمكننا القيام به الآن لدعمها".

وأشار جونسون الى أن الإجراءات التي أعلن عنها الثلاثاء ستبقى سارية "لستة أشهر ربما".

ويشكّل ذلك ضربة قوية للاندية الرياضية التي تعتمد بشكل كبير على ايرادات بيع التذاكر وتعاني من تداعيات مالية قاسية جراء "كوفيد-19".

واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف ابواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام إثر توقف قسري بسبب الجائحة.

وأفادت تقارير صحافية أن قادة من اكثر من مئة اتحاد توجهوا برسالة مكتوبة الى رئيس الوزراء طالبوا فيها بتمويل طارئ.

وشدد المدير التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي على اهمية عودة قريبة للجماهير الى الملاعب نظرا لما تواجهه الاندية من خسائر كبيرة.

وقال في تصريح لشبكة "بي بي سي" إنه "علينا إعادة المشجعين إلى الملعب في أسرع وقت ممكن - هذا هو الشيء الكبير المفقود، اقتصاديا أو غير ذلك - نحن بحاجة إلى المشجعين مرة أخرى داخل الملاعب لجميع الأسباب وهي الأولوية الأولى".

واضاف "أعتقد أنه ربما يكون هناك تصور لاقتصاد الرابطة يمكن أن يصمد أمام أي شيء تقريباً، ولكن إذا خسرت 700 مليون جنيه من الميزانية المخطط لها، فسوف يؤثر ذلك على الأمور وكان على الأندية اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية".

وقال مدرب نيوكاسل ستيف بروس خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أنه متعطش لرؤية الجماهير مجددا في الملاعب وأنه أحبط من القرار الجديد، مشيراً إلى أن "الأمر مختلف تماما بدونهم".

أما كفين مايلز، المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم، حث الحكومة للاستماع الى الجماهير، مشيراً إلى أن ردود الفعل من مباريات الاختبار التي أقيمت أظهرت التزاما كبيرا بتدابير الصحة والسلامة.

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