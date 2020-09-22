فيديو يدين نيمار بتوجيه إهانات عنصرية للاعب مرسيليا

المصدر: أ ف ب

يملك نادي مرسيليا فيديوهات تظهر البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان، الذي قال إنه كان ضحية إهانات عنصرية، وهو يتوجه بنفسه بتصريحات مهينة للياباني هيروكي ساكاي خلال المباراة المثيرة للجدل التي جمعت الفريقين في 13 الشهر الحالي ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما صرح مصدر مقرّب من نادي مرسيليا لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكان نيمار قد اشتكى من إهانات عنصرية وجهت إليه من قبل الإسباني ألفارو مدافع مرسيليا، في الكلاسيكو الذي شهد توترا كبيرا بين الفريقين، أدى إلى طرد خمسة لاعبين.

وقال مصدر مقرب من مرسيليا طلب عدم ذكر اسمه أن النادي يملك مشاهد تظهر نيمار يتوجه بعبارات مهينة إلى ساكاي، لتؤكد بالتالي معلومات بثها راديو "كادينا كوب" الإسباني، وهذه التصريحات العنصرية، وفقا للمصدر نفسه، أدلى بها نيمار مرتين.

وأفادت قناة "غلوبو" البرازيلية الإثنين أن سان جرمان أرسل الى رابطة الدوري الفرنسي فيديو يظهر، وفقا لخبراء في قراءة الشفاه، أن نيمار كان ضحية إهانات عنصرية في المباراة التي أقيمت على ملعب "بارك دي برانس".

وتأتي هذه المعركة الإعلامية في الوقت الذي فتحت فيه اللجنة التأديبية في الاتحاد الفرنسي تحقيقا بحق الفارو في اتهامات عنصرية بحق البرازيلي.

ومن المتوقع أن يشمل التحقيق دراسة كلام نيمار، الذي يُزعم أنه أطلق إهانات معادية للمثليين باتجاه ألفارو، وفقا لصور حللتها وسائل إعلام إسبانية.

من جهته، قدم سان جرمان بطل فرنسا فيديو إلى رابطة الدوري مرفقا بصور "تظهر تصرف اللاعبين"، وفق ما أفاد مصدر مقرب من نادي العاصمة لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن اسمه، مدحضا الاتهامات بحق البرازيلي.

وقال المصدر "هذه مجرد ادعاءات أدلى بها صحافي إسباني بإدارة من قبل مرسيليا من دون شك. بالنسبة لنا، لا قيمة لها. عادة في هذه الحالات، عندما يكون لديك مقطع فيديو، تقوم ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تكون فعّالة أكثر. "

وكانت اللجنة التأديبية أوقفت نيمار لمباراتين ولايفين كورزاوا مدافع سان جرمان ست مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي اوقف بدوره ثلاث مباريات بعدما طردا معا مع نهاية المباراة.

كما تم ايقاف الأرجنتينيي لياندرو باريديس لاعب وسط سان جرمان مباراتين لاشتباكه مع موطنه داريو بينيديتو الذي اوقف مباراة واحدة بعد أن طردا إثر إنذارين.

كما سيتم استدعاء الأرجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس.

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