شاهد .. كلوب يوبخ مساعده لخروجه عن الأخلاق الرياضية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب انه مدرب محترف في السلوك الرياضي والأداء الفني، وانه يضع الأخلاق أولاً فوق الانتصارات، وحصد النقاط يجب ألا يكون على حساب الأخلاق الرياضية، وانه لا يتهاون في هذا الأمر، سواء مع اللاعبين في الملعب، أو التدريبات، أو مع طاقم جهازه المعاون.

وذلك عندما أظهرت كاميرا احدى الهواة ومناصري نادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب وهو يوبخ مساعده لأنه صفق بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب تشيلسي "أندرياس كريستنسن".

وعلى الفور أدار كلوب وجهه لمدربه غاضباً، ليقول له :"هل أنت مجنون؟، نحن لا نفعل ذلك".

لينال كلوب إشادة الجميع بسبب أخلاقه والروح الرياضية التي دائماً ما يغلبها على كرة القدم، وهو شيء معروف عن المدرب الألماني.

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