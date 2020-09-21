غرناطة وبيتيس إلى صدارة الليغا

المصدر: أ ف ب

ارتقى غرناطة وريال بيتيس إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز الأول على ألافيس 2-1 والثاني على بلد الوليد 2-صفر ضمن المرحلة الثانية أمس الأحد.

ورفع كل من بيتيس وغرناطة رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، حيث استفادا من غياب العمالقة ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية عن المرحلة الأولى.

وسجل روبرتو سولدادو (ق7) والفنزويلي داروين ماكيس (ق79) هدفي غرناطة، فيما سجل خوسيلو هدف الافيس.

وكان غرناطة تفوق 2-صفر على اتلتيك بلباو في المرحلة الأولى.

ومنح الفرنسي نبيل فقير (ق10 من ركلة جزاء) والبرتغالي ويليام كارفالو (ق18) الفوز لبيتيس الذي سبق وتفوق في المرحلة الافتتاحية بهدف نظيف على الافيس.

وفي مباراة أخرى بين وافدين جديدين إلى دوري الأضواء، حصد قادش النقاط الثلاث الأولى له هذا الموسم بفوزه على مضيفه هويسكا بنتيجة 2-صفر.

وكان قادش العائد للمرة الأولى الى دوري النخبة منذ 14 عاما، سقط في مباراته الأولى في "لا ليغا" بهدفين نظيفين أمام اأوساسونا، فيما تعادل هويسكا الذي يخوض موسمه الثاني فقط في دوري الأضواء بعد 2018-2019 مع فياريال 1-1.

وسجل ألفارو نيغريدو (ق11) وخورخي بومبو (ق83) هدفي قادش.

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