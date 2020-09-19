سباق مبكر على عرش هدافي البريميرليغ

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة قائمة بذاتها، وستكون صعبة المنال وربما تحقق فيها أهداف بأرقام غير مسبوقة بعد أن دشن دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، البطولة اليوم بإزاحة نجم ليفربول المصري محمد صلاح من الصدارة التي كان يتربع عليها.

وذلك بعدما هز شباك وست بروميتش ألبيون بثلاثية خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانيةمن الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وأصبح رصيد دومينيك كالفيرت ليوين أربعة اهداف حيث سجل هدفاً في الجولة الأولى في شباك توتنهام هوتسبير وبذا يتفوق على محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل هاتريك في شباك ليدز في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز .

وكان النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي حقق الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي اليوم في الموسم الماضي برصيد 23 هدفا حققهم فاردي على مدار البطولة في 35 مباراة شارك فيها بطل نسخة 2016 من البطولة الإنجليزية

وحل في المركز الثاني النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال الذي سجل ثنائية في الجولة الأخيرة أمام واتفورد وكاد يلحق به.

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