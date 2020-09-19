الكانتارا يودع بايرن بكلمات مؤثرة

المصدر: (لندن - أ ف ب)

ودع لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا فريقه بايرن ميونيخ الألماني في رسالة مؤثرة، معلناً بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري مع التوجه للانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن كان «القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية.

سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضاً.

لكن أكثر ما أفخر به هو أني وصلت إلى ميونيخ كشاب مليء بالأحلام، وسأغادر الآن مُشبَعاً تماماً بالتاريخ والثقافة، هنا، تعلمت كيف أحب التقاليد، لقد عشت لحظات رائعة في هذه المدينة.. مع عائلتي البافارية التي عاملتني بشكل جيد جداً وأحبتني في كل ثانية.. بافاريا ستكون دائما موطني، شكرا بايرن ميونيخ».

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