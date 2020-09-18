معارضة برشلونة تطالب بارتوميو بالاستقالة

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب مارك دوتش، المتحدث الرسمي لحركة معارضة نادي برشلونة، رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، بتقديم استقالته بعد تخطي المرحلة الأولى من الإطاحة به من منصبه.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي، وصول حركة المعارضة للعدد المطلوب من التوقيعات، ببلوغ أكثر من 20 ألف توقيع، للدخول في المرحلة التالية وهي الاستفتاء على تغيير مجلس الإدارة.

وقال المتحدث الرسمي لحركة المعارضة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، أنه لا يتوقع أن يتقدم بارتوميو باستقالته ولكنه يطالبه بذلك الآن قبل المرحلة التالية.

وأضاف "استقالة بارتوميو هي أفضل حل الآن، وليس خوفًا من الاحراج في عملية الاستفتاء، ولكن هو قرار كان لابد منه حتى قبل مدة طويلة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بما يحتاجه النادي".

وعن ميسي، قال دوتش أن بارتوميو ومجلس إدارته لن يتمكن من الحفاظ على الأرجنتيني، ويجب رحيلهم من أجل فتح مسألة تجديد عقد نجم الفريق الأول.

واختتم مؤكدا أنهم لم يتعرضوا لأي مضايقات في مسألة جمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية هي ميزة يتمتع بها البلاوغرانا.

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