مبادرة فريدة من مانشستر سيتي للمساعدة على التعافي من آثار كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طرح نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، مبادرة جديدة، تحت شعار "عطاء السيتيزنس من أجل التعافي"، وأوضح النادي أن تلك الفكرة تمنح أفراد الجمهور فرصة فريدة لإبراز أسمهم أو أسم أحد أفراد عائلتهم أو أصدقائهم على سترة لاعبي مانشستر سيتي من انتاج شركة "بوما"، وبعد المباراة، سيتم التوقيع على السترة من قبل لاعبي الفريق، وتسليمها لصاحب الاسم من الجمهور.

ودعا النادي الإنجليزي الجماهير إلى الإقبال على تلك المبادرة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تكون مفاجأة سعيدة لصديق أو لتذكر أحد أفراد الأسرة، مع توفر كل من خيارات المزاد واليانصيب أمام الجماهير للانضمام إلى تلك المبادرة، وستكون البداية من مباراة الفريق يوم 27 سبتمبر الجاري، أمام ليستر سيتي على ملعب استاد الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن تلك المبادرة، ضمن حملة مدتها 12 شهراً لمساعدة المجتمعات على الوقوف على أقدامها، والتعافي من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أن مجموعة سيتي، ستقوم بالتبرع بنفس القيمة المالية التي سيتم جمعها من تلك المبادرة، وتخصيصها لمشاريع مرتبطة بالتعافي بالقرب من كل من أنديتها في مانشستر ونيويورك وملبورن وجيرونا ومونتيفيديو وتشنغدو ويوكوهاما ومومباي ولوميل.

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