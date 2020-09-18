إعطاء الضوء الأخضر لحضور ألف متفرج في الملاعب الايطالية

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا اليوم أن ألف شخص سيتمكنون من حضور جميع المسابقات الرياضية المقامة في الهواء الطلق في إيطاليا ابتداء من الأحد المقبل، وذلك عشية انطلاق الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال سبادافورا في رسالة مكتوبة "اعتبارا من الدورين نصف النهائي والنهائي" لدورة روما الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، المقررين يومي الأحد والاثنين، "سيتمكن ألف متفرج من حضور جميع المسابقات الرياضية التي ستقام في الهواء الطلق والتي ستحترم بدقة القواعد الصحية".

ولم يذكر الوزير أي رياضة أخرى غير كرة المضرب، لكن هذا القرار قد يسمح ليوفنتوس ببدء حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري كرة القدم أمام ألف متفرج مساء الأحد ضد سمبدوريا.

وأوضح الوزير أنه للتمكن من فتح الأبواب جزئيا أمام الجماهير، يتعين على منظمي الأحداث الرياضية احترام "القواعد الموضوعة للتباعد والكمامات وحجز المقاعد".

وأضاف أن هذا القرار سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه "في الساعات القليلة المقبلة"، معتبرا أنه "خطوة أولى، لكنها خطوة مهمة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها في الرياضة، وهو ما نأمله قريبا".

وكان منظمو دورة روما التي تشهد عودة الإسباني رافايل نادال للمنافسة بعد أكثر من ستة أشهر دون مباريات رسمية، قد استنكروا "ظلما كبيرا" لإقامتها خلف أبواب مغلقة، في وقت ستقام فيه بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس والتي تنطلق بعد أقل من عشرة أيام، بحضور جماهيري في حدود 5 الاف مشجع يوميا.

في كرة القدم، طالبت الأندية التي تعرضت لازمة اقتصادية بسبب توقف المنافسات في الربيع الماضي وغياب الجمهور اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، بإعادة فتح الملاعب بشكل تدريجي أمام الجماهير.

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