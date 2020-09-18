برشلونة يشكل لجنة حجب الثقة عن الرئيس خلال عشرة أيام

المصدر: تقرير – عزالدين جادالله

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً اليوم بشأن حملة المعارضة لمجلس إدارة النادي والتي دعت في وقت سابق لحجب الثقة عن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، حيث أكد النادي في بيانه وصول إجمالي التوقيعات على طلب حجب الثقة إلى 20687 توقيعاً، في انتظار المصادقة عليها وذلك وفقاً للمادة 55.4 من قوانين نادي برشلونة الأساسية.

وأشار البيان إلى أن التصويت على حجب الثقة يخضع لنصوص المادة 55، وأن المادة 55.1 تنص على أنه في هذه الحالة يكون الطرف المتأثر بالتصويت على حجب الثقة هم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وأن العدد الكافي لإجراء التصويت هو 15% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت والمحدد عددهم ب16520 عضواً.

وحدد البيان 10 أيام لتشكيل لجنة حجب الثقة، للتأكد من سلامة الإجراءات، وفي حال تم التأكد من استيفاء جميع الطلبات والشروط، فإن مجلس إدارة النادي ملزم بالدعوة لإجراء تصويت على حجب الثقة على أن يجرى التصويت خلال مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 20 يوماً.

وزادت المطالب بإقالة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بعد التدهور الكبير في نتائج الفريق في الموسم الماضي وخروجه صفر اليدين، إلى جانب اتهامات بالفساد بعد تعاقدات بمئات الملايين ذهبت أدراج الرياح.

وكان جانب كبير من أعضاء الهيئة العامة، قد حمل بارتوميو الفشل الذريع لبرشلونة في موسم شهد تغيير الجهاز الفني، وخسارة لقب الليغا والكأس، والخروج بشكل مهين من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2، إلى جانب اعتباره سببا في مطالبة ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة، والدخول في أزمة الشرط الجزائي، حيث خرجت مظاهرات تطالب بإقالة بارتوميو بعد إعلان ميسي رغبته بالرحيل.

وساهم ميسي في صب الزيت على نار بارتوميو، بعد أن صرح بأنه تعرض لمؤامرة من الرئيس ووصفه بالكاذب خلال مفاوضات التجديد، مما أثار الكثير من الغضب على موقف الرئيس الحالي، الذي أعلن عن أقامة انتخابات مبكرة في شهر مارس-آذار القادم، لكن يبدو أن التوقيعات في حال صحتها، ستنهي علاقة بارتوميو ببرشلونة في وقت أقرب من ذلك بكثير.

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