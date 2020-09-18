تحديات «البريمير ليغ» في «خلوة المحترفين»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت رابطة المحترفين، أمس، فعاليات الخلوة الاستراتيجية، التي نظمتها مع عدد من الروابط العالمية، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بمناقشة التحديات والتوازن بين المكتسبات المالية والتطوير في الأندية الخاصة بالدوري الإنجليزي «البريمير ليغ»، وأقيمت الجلسة الافتراضية تحت عنوان «بيئة كرة قدم احترافية».

وتطرق ديفيد بالدوين، المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، إلى العلاقة بين الرابطة وأندية الدوري وتقييم الحوكمة والتنظيم، وتناول دور وسائل الإعلام والاتصال، وعلاقتها بالمنظومة. واستعرض بن رايت، المدير التجاري للدوري الإنجليزي للاستراتيجية التجارية للرابطة، وإدارة الشراكات، وزيادة التفاعل مع الجماهير.

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