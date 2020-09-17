منتخب بلجيكا يحافظ على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل منتخب بلجيكا لكرة القدم، تصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري.

وحافظت فرنسا على وصافة التصنيف تليها البرازيل وإنجلترا بينما قفزت البرتغال للمركز الخامس وانتزعته من أوروجواي التي تراجعت للمرتبة السادسة، بينما ارتقت إسبانيا مركزا واحتلت المركز السابع تليها كرواتيا متراجعة مرتبتين.

وما زالت الأرجنتين تحتل المركز التاسع تليها كولومبيا مستقرة في المرتبة العاشرة.

وعلى الصعيد العربي ارتقت تونس مركزا لتحتل المرتبة الـ26 تليها الجزائر مستقرة في المركز الـ35 ثم المغرب (43) ومصر (51).

وكانت جميع المنافسات والتصفيات القارية في جميع أنحاء العالم قد توقفت بعد انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، الذي أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ولم يشهد تصنيف الاتحاد الدولي أي تغيير عما كان عليه سابقا خاصة وأن جميع المنتخبات لم تشارك في أي مباريات خلال الفترة الماضية نظرا لانتشار وباء كورونا.

ولم تحدث أي تغييرات على المراكز الأولى سوى المركز الخامس الذي قفز إليه منتخب البرتغال بـ1653 نقطة، بعدما كان منذ نوفمبر الماضي، يحتل الترتيب السابع، مستفيدا من فوزه في مباراتيه ببطولة دوري الأمم الأوروبية.



وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:



بلجيكا

فرنسا

البرازيل

إنجلترا

البرتغال

أوروجواي

إسبانيا

كرواتيا

الأرجنتين

كولومبيا

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