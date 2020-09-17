10 ملايين مشجع يتفاعلون مع القنوات الرقمية للاتحاد الآسيوي

المصدر: البيان الرياضي

مع عودة منافسات دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، أكد الموقع الالكتروني والقنوات الرقمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجاحها خلال عام 2020، وذلك منذ توقف المباريات في مارس الماضي.

ولم تتأثر نسبة تصاعد أرقام القنوات الرقمية في الاتحاد رغم فترات الإغلاق وتوقف المباريات، وذلك مع تطبيق استراتيجية "الجمهور أولاً" خلال الأشهر الستة الماضية، حيث نجحت الإحصائيات والأرقام المسجلة خلال الأشهر الستة الماضية في تجاوز مجموع ما تحقق طوال عام 2019 التي كانت اشتملت على أرقام تفاعل تجاوزت 980.2 مليون مشاركة.

وشهد عام 2020، وبالتحديد منذ نهاية المباراة في منطقة الشرق بين سيدني الأسترالي وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في 4 مارس الماضي، ولغاية استئناف مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع يوم 14 سبتمبر الجاري، ارتفاعاً في عدد زوار الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنسبة كبيرة وصلت 185.5%.

وحقق الموقع العربي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نسبة ارتفاع قياسية في عدد الزوار خلال عام 2020، تجاوزت 410.9% كما واصلت نسب التفاعل على قنوات التواصل الاجتماعي عبر يوتيوب وتويتر وفيسبوك الصعود بقوة في منطقة غرب آسيا.

وتشير الإحصائيات إلى تفاعل أكثر من 10 ملايين من عشاق كرة القدم الآسيوية بانتظام مع التقارير المتنوعة التي يتم نشرها عبر الموقع الالكتروني للاتحاد، حيث سجلت المزيد من الدول أرقام تفاعل مرتفعة، ومن بينها فيتنام والعراق والأردن وفلسطين وإندونيسيا ولبنان، إلى جانب الدول الأخرى التي كانت تسجل في السابق أرقام عالية في غرب وشرق القارة.

وفي الصين، ورغم غياب المنافسات القارية، واصلت القنوات الخاصة بالاتحاد القاري على تطبيق "ويبو" تحقيق أرقام قياسية في التفاعل، في حين سجل حساب الاتحاد القاري على انستغرام باللغة الفارسية نسبة نمو تجاوزت 100% في إيران.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "كان الهدف الرئيسي بالنسبة لنا خلال هذه الأوقات هو المحافظة على تفاعل جماهيرنا مع كرة القدم الآسيوية، في ظل توقف البطولات الآسيوية، وأنا سعيد بمشاهدة تصاعد نسب المشاركة والتفاعل الذي تحقق".

وأضاف: "الآن مع بدء عودة المنافسة في بطولات الأندية، نحن نؤمن أن المحتوى المباشر إلى جانب المحتوى الموجه مباشرة للجماهير خلال الأشهر الستة الماضية، سيساهمان في تحقيق قنواتنا الرقمية للمزيد من الأرقام القياسية".

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