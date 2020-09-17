إيقاف نيمار مباراتين في الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الأربعاء إيقاف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد، مضيفة أنها ستفتح تحقيقا بحق الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع الأخير في اتهامات عنصرية.

كما سيتم استدعاء الأرجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس خلال خسارة سان جرمان صفر-1، في مباراة انتهت بشجار كبير أدى إلى طرد خمسة لاعبين.

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