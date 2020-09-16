صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على ضم غاريث بيل

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدثت تقارير إعلامية في أكثر من مناسبة عن إمكانية عودة غاريث بيل إلى توتنهام الإنجليزي، لكن يبدو أن موعد الانتقال بات أقرب من أي وقت مضى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هناك مفاوضات جارية حاليا قد تنتهي بعودة مهاجم ريال مدريد إلى فريقه السابق في البريمرليغ، إلا أنها أشارت إلى أنه في حال لم يقدر توتنهام على قيمة الصفقة، فإن مانشستر يونايتد سيكون متربصا باللاعب الويلزي.. مما يعني أن أيامه في سانتياغو برنابيو باتت معدودة".

وذكر وكيل أعمال اللاعب، جوناثان بارنيت "المفاوضات جارية.. بيل يريد العودة إلى هناك.. إنه ما يزال يحب السبيرز".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة قد لا تتم بسهولة، على اعتبار أن طلبات النادي الملكي ستكون كبيرة، فيما لن يكون توتنهام قادرا على تحمل أجر بيل الكامل.

وشارك غاريث بيل في أكثر من 200 مباراة مع توتنهام بين عامي 2007 و2013 وسجل 56 هدفا وصنع 58، قبل انتقاله في صفقة قياسية كلفت ريال مدريد حينها 100 مليون يورو (118.46 مليون دولار).

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