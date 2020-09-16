سانشو مرشح بقوة لجائزة «الفتى الذهبي»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ينافس اللاعب الإنجليزي جيدون سانشو بقوة على جائزة «الفتى الذهبي» لعام 2020، بعد حصوله على المركز الثاني للجائزة العام الماضي، والتي تمنح من قبل صحيفة «توتي سبورت» الإيطالية لأفضل لاعب تحت 21 سنة منذ عام 2003.

وقامت الصحيفة بتخفيض عدد المرشحين من 80 إلى 40 لاعباً، وجميعهم ولد بعد الأول من يناير 2000، وأدرجت في القائمة المختصرة، خمسة لاعبين إنجليزيين آخرين، إلى جانب سانشو جناح بروسيا دورتموند، والبالغ من العمر 20 عاماً، مع العلم أنه حتى الآن، لم يفز بالجائزة من لاعبي إنجلترا سوى واين روني ورحيم ستيرلينغ.

وسانشو، الذي يمتلك أعلى قيمة سوقية لجميع المرشحين بقيمة 117 مليون يورو، هو أحد المرشحين إلى جانب ألفونسو ديفيز، وزميله إيرلينغ هالاند، وكانوا قد وصلوا بالفعل ضمن أفضل 20 لاعباً في العام الماضي، قبل أن يحسم جواو فيليكس الجائزة، ولكنه لن يكون واحداً من المرشحين هذا العام.

وكخطوة تالية، سيتم تخفيض عدد المرشحين إلى النصف مرة أخرى قبل اختيار الفائز من بين 20 شاباً متبقين، وستشارك العديد من الصحف الأوروبية في التصويت على هذه القائمة، وبما في ذلك «بيلد» الألمانية، و«كيب» الفرنسية، و«ماركا» الإسبانية، و«التايمز» الإنجليزية.

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