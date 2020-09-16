دي ماريا مهدد بالإيقاف 6 مباريات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواجه أنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، عقوبة الحظر الطويل، بعد ظهور لقطات جديدة له وهو يبصق باتجاه مدافع مرسيليا، ألفارو غونزاليس، والذي كان في قلب مشاجرة جماعية، طرد بعدها خمسة لاعبين، خلال هزيمة باريس سان جيرمان أمام مرسيليا في ملعب بارك دي برينس، يوم الأحد الماضي.

واتهم نيمار اللاعب غونزاليس، بأنه هاجمه بألفاظ عنصرية، لكن مدرب مرسيليا أندريه فيلاس بواس، دافع عن لاعبه، قائلاً إنه ليس عنصرياً، واتهم بدوره دي ماريا بالبصق على غونزاليس قلب الدفاع، قبل أن تظهر لقطات جديدة تدعم اتهامات البرتغالي المثيرة بعد المباراة.

وفي المقطع الذي عرضته قناة «تيلي فوت»، تظهر لقطات بالحركة البطيئة، تصرف دي ماريا.

وأوضح باسكال جاريبيان المدير الفني للجنة قضاة الملاعب بالاتحاد الفرنسي، أن تقنية الفيديو المساعد، لم تعثر على صور تثبت صحة الاتهامات، وقال: «كان هذا موضوع بحث عن طريق دعم الفيديو في تلك اللحظة، ولم نتمكن من العثور على أي صور تدعم هذه الحقيقة، وهذا لا يعني أنه لم يحدث، لكن لا توجد صورة فيديو يمكن أن تدعم هذه النقطة بالتحديد بطريقة مقنعة».

ومع ظهور اللقطات الجديدة، من المحتمل أن تحقق فيها لجنة تأديبية من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وسيواجه دي ماريا عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى 6 مباريات، خاصة أن البصق أصبح أيضاً، انتهاكاً خطيراً لبروتوكول فيروس «كورونا»، وهو ما يهدد اللاعب الأرجنتيني بعقوبات أكثر قسوة، إذا تم التأكد من الخطأ.

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