ميسي مهدد بالغياب عن مواجهات الدوري الإسباني لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

يشكل استدعاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحتمل للمشاركة مع معسكر منتخب بلاده عقبة أمام فريق برشلونة الإسباني الذي يقوده ميسي، حيث يغيب النجم الأرجنتيني في هذه الحالة عن منافسات " الليغا" الإسبانية في أول ثلاث مباريات على الأقل، وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، التي أشارت إلى أنه في حال استدعاء ليونيل ميسي لمعسكر الأرجنتين استعداداً لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، سيتأكد غياب اللاعب عن مباريات فياريال وسيلتا فيجو وإشبيلية بالجولات 3 و4 و5 من مسابقة الدوري الإسباني على الترتيب.

ويبدأ برشلونة منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، من الجولة الثالثة بمواجهة فياريال (الغواصات الصفراء).

وأضافت الصحيفة أن غياب ليونيل ميسي عن أول 3 جولات من الليغا مع برشلونة، يأتى بسبب سفره قبل أسبوعين من أجل الخضوع للحجر الصحي وفقاً لقواعد "الفيفا" قبل خوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022، بمواجهة الإكوادور وبوليفيا يومي 8 و13 أكتوبر المقبلين على التوالي، بينما يستعد فريق برشلونة تحت قيادة الهولندى رونالد كومان لخوض منافسات الموسم الجديد 2020 / 2021.

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