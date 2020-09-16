تعرف على قائمة أفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع "سكواكا" العالمي المختص في إحصائيات لاعبي كرة القدم، قائمة لأفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، القائمة برصيد 95 هدفا، متقدما بفارق عشرة أهداف عن وصيفة، مهاجم نادي بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحل مهاجم نادي لاتسيو ومنتخب إيطاليا، تشيرو إيموبيلي، في المركز الثالث، برصيد 80 هدفا، متبوعا بنجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريسيتانو رونالدو، الذي سجل 78 هدفا، ويأتي من بعده المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، برصيد 76 هدفا.

وجاءت قائمة أفضل عشرة هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى (فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا) خلال المواسم الأربعة الأخيرة على الشكل التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 95 هدفا.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 85 هدفا.

3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 80 هدفا.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 78 هدفا.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 76 هدفا.

6- الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (أرسنال) - 68 هدفا.

7- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) - 65 هدفا.

8- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 64 هدفا.

9- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) - 63 هدفا

10- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة) - 62 هدفا.

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