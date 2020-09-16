محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، قائمة موقع "سبورت ميل"، لأفضل 10 لاعبين في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه إلى الفوز 4-3 على ليدز.

وتحدث "سبورت ميل"، عن صلاح مؤكداً أن صعود ليفربول إلى قمة كرة القدم الأوروبية والمحلية تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، كان مدعوماً إلى حد كبير بأهداف محمد صلاح، والذي بدأ مشواره الجديد بقوة.

وأوضح أن صلاح استغرق 4 دقائق فقط، ليسجل هدفه الأول هذا الموسم، عندما حصل على ركلة جزاء بعد أن تصدت له ذراع روبن كوخ، ثم سددها في الشباك، وضاعف رصيده بتسديدة لا يمكن إيقافها من داخل المنطقة، قبل أن يكمل ثلاثية بركلة جزاء أخرى، بعد أن تعثر رودريجو فابينيو أمام الكوب.

وأشار الموقع إلى مطالبة الكثيرون لليفربول بتقوية فريقه في فترة الانتقالات، وإلى أن هناك عدد قليل جداً من اللاعبين الذين يمكن أن يقتربوا من منافسة أو أن يكونوا بدلاء لـ "الفرعون المصري" في الوقت الحالي.

فيما أشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أنه جاء بالترتيب في المراكز من العاشر إلى الثاني كل من ماتيوز كليتش لاعب ليدز، وطارق لامبتي لاعب برايتون، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال، وجيمي فاردي لاعب ليستر، وريس جيمس لاعب تشيلسي، وألان لاعب إيفرتون، وجابرييل ماجالهيس وويليان لاعبي ارسنال.

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