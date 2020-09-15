بوتين يدعم الرياضات الإلكترونية في روسيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه الرياضات الإلكترونية في بلاده، وقالت تقارير صحفية إن الرئيس الروسي عبر عن دعمه فكرة إقامة بطولات للرياضات الإلكترونية في المدارس، ما سيساهم في إلغاء الصورة السلبية للرياضات الإلكترونية لدى أولياء الأمور، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الرياضات الإلكترونية مفيدة جداً إذا تم تنظيمها بطريقة جيدة.

وستساعد هذه الخطوة التي قام بها بوتن على نمو صناعة الرياضات الإلكترونية في روسيا، وتحديد مستوى القاعدة الشعبية للاعبين الراغبين في اختيار اللعب كمهنة لهم منذ سن مبكرة جداً.

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