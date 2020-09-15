السماح بعودة 1000 متفرج فقط إلى الملاعب الإنجليزية أول أكتوبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قررت الحكومة البريطانية السماح بعودة 1000 متفرج إلى الملاعب في كل مباراة، بدلاً من الخطط الأولية التي كانت مطروحة بالسماح بحضور ما يصل إلى 30% من الملعب.

وتم وضع إرشادات مؤقتة لرفع القيود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وكتب نايجل هادلستون من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، إلى زميله في البرلمان المحافظ ووزير الرياضة السابق تريسي كراوتش، للتأكيد على خطة الاستمرار في استقبال الأحداث الرياضية لعدد صغير من المتفرجين.

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