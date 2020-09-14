إيقاف نيمار من 4 إلى 7 مباريات بعد واقعة ضرب ألفارو

المصدر: البيان الإلكتروني

وفقا لما كشفته تقارير فرنسية ظهر اليوم الاثنين فإن الصفعة التي وجهها نيمار للاعب الإسباني قد تكون مكلفة جداً، وتدفع الموهوب البرازيلي للغياب فترة ليست بالقليلة عن مباريات فريقه.

و كان نيمار تورط في مشكلة كبيرة مساء الأحد، خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد أن قام بالاعتداء على مدافع الأخير، الإسباني المخضرم ألفارو جونزاليس، بعد مشهد سيء من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة.

وقالت شبكة «أر.أم.سي» الفرنسية الرياضية، أن لاعب برشلونة السابق سيواجه عقوبة الإيقاف لنحو من 4 إلى 7 مباريات، وتأكد غيابه بشكل مبدئي عن مباراة باريس سان جيرمان، أمام ميتز يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا للجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يمكن أن يؤدي ارتباط فعل ضرب الخصم دون التسبب في إصابته في الإيقاف لمدة 7 مباريات، كما هو موضح في لائحة العقوبات، وإذا كان سبب طرد اللاعب المباشر هو محاولة اعتداء فقط، فقد تقل العقوبة إلى 6 مباريات.

وتجتمع لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي لكرة القدم، كل يوم أربعاء لتحليل جميع الأحداث التي حدثت في مباريات البطولة خلال الجولة، ومع ذلك فقد تؤجل اللجنة قرارها عن يوم الأربعاء المقبل، نظراً لكثرة الأحداث التي شهدتها هذه المباراة، وكونها مباراة الكلاسيكو الفرنسي المثير دائماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز