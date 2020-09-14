«الآسيوي» يرشح لابا وكورنادو للتألق

المصدر: (كوالالمبور- وام)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، والبرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب الشارقة، مرشحان للتألق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، وأوضح أن كودجو انضم للعين العام الماضي، قادماً من نهضة بركان المغربي، بعدما قاد فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي في موسم 2018 - 2019، وأشاد الاتحاد بتألق اللاعب، وتسجيله 19 هدفاً في أول 19 مباراة له في بطولة دوري الخليج العربي، التي لم تستكمل الموسم الماضي، بسبب جائحة «كورونا»، من بينهم 4 أهداف في مباراة واحدة أمام الفجيرة، إضافة إلى هدف خامس قام بصناعته في اللقاء نفسه، الذي انتهى لصالح العين بنتيجة 7/‏‏ 1، كما لابا قادر على تقديم عروض قوية، تجلب النقاط لفريقه، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الترتيب.

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