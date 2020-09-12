محمد صلاح يعادل رقم شيرينغهام في افتتاح الدوري الانجليزي

المصدر: تقرير - عماد الدين إبراهيم

عادل النجم المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول اليوم رقم تيدي شيرينغهام بالتسجيل للموسم الرابع على التوالي في افتتاح الدوري الانجليزي عندم سجل هدفا في شباك ليدز يونايتد، الصاعد حديثا إلى المسابقة، في انطلاقة مشوارهما بالموسم الجديد 2020-2021 من البريميرليغ، الليلة على ملعب أنفيلد.

وسجل "الفرعون" المصري أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذلك أمام نورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم القياسي، بعد تيدي شيرنغهام، مهاجم توتنهام، الذي فعل ذلك في مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

وسجل صلاح 19 هدفاً في الدوري، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل مهاجم في البريميرليغ.

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