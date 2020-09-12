التعادل السلبي يحسم أولى مباريات الليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم التعادل السلبي أولى مباريات الدوري الإسباني لموسم 2020-2021 التي جمعت بين فريقي إيبار وسيلتا فيجو.

ولم يشهد اللقاء أي فرص تهديفية محققة من قبل الفريقين، لينتهي بالتعادل 0-0.

وكانت أبرز لقطات المباراة هي طرد لاعب إيبار بابا كولي ديوب في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني بعدما حصل على الكارت الأصفر الأول في الدقيقة 81.

وبهذا التعادل، حصد إيبار وسيلتا فيجو أول نقطة في جدول مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه غرناطة غريمه أتلتيك بيلباو بعد قليل، ومن ثم سيلعب قادش الصاعد حديثًا ضد أوساسونا.

وفي مباريات الغد سيلعب ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس، وبلد الوليد ضد ريال سوسيداد، وفياريال ضد هويسكا، وفالنسيا ضد ليفانتي.

بينما تم تأجيل 3 مباريات بالجولة الأولى بسبب المشاركات الاوروبية، برشلونة ضد إلتشي، وريال مدريد ضد خيتافي، وأتلتيكو مدريد ضد إشبيلية.

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