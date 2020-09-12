زاها يهدي كريستال بالاس فوزاً غالياً على ساوثهامبتون

المصدر: البيان الإلكتروني

قاد ويفلريد زاها نادي كريستال بالاس إلى تحقيق الفوز على نظيره ساوثهامبتون، وذلك بهدف دون رد، لحساب الجولة الأولى من عمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح كريستال بالاس التسجيل في وقت مبكر للغاية، حيث استطاع زاها استغلال هفوة دفاعية من لاعبي ساوثهامبتون ليودع الكرة في الشباك بحلول الدقيقة 13.

ثم سيطر بعد ذلك لاعبوا ساوثهامبتون على مجريات المباراة وأمتلكوا الكرة بشكل تام، وسط تراجع دفاعي واضح من لاعبي كريستال بالاس بتعليمات من المدرب روي هودجسون.

واستمر ضغط ساوثهامبتون بحثا عن تجنب الهزيمة وتسجيل هدف التعادل، لكن دون جدوى، ليحصد كريستال بالاس أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، في حين ظل ساوثهامبتون بدون نقاط.

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