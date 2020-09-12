سولشاير يكشف تحديات الموسم الجديد مع يونايتد

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم





كشف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في حوار خاص للموقع الرسمي للنادي، رؤيته الفنية وتطلعاته مع الفريق في الموسم الحالي الذي يعتبره موسم التحديات لوضع المان على المسار الصحيح، وموضحا مسار الاعداد في الفترة الماضية، وتحديات اللعب في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19"

ما مدى حماسك لبدء موسم آخر تحت قيادتك؟

"“متحمس للغاية. بالطبع، لقد كانت فترة إعداد مختلفة وصيفًا مختلفًا، لكنه كان تحولًا سريعًا ونحن متحمسون بالطبع. لقد كان لدينا بضعة أسابيع بعيدا عن بعضنا البعض ولكن بعد ذلك بدأنا مرة أخرى”".

بالنظر إلى كيفية تطور الفريق تحت إشرافك وتوجيهات الجهاز الفني، ما مدى سعادتك بالتقدم وما مدى قربنا من المنافسة على الألقاب مرة أخرى؟

"“أنا سعيد بالطريقة التي تحسننا بها وتطورنا. بالطبع، بعد فترة الانتقالات في يناير، خسرنا مباراتين مهمتين في نصف النهائي، لكنهما كانتا الهزيمتين اللتين تعرضنا لهما. بالطبع، كان أمرًا مؤسفًا، لكن الطريقة التي عادل بها الفريق عدد النقاط؟ كانت أربعة عشر نقطة للحاق بالمراكز الأربعة الأولى، وتمكنا من القيام بذلك ويعطينا إيمانًا جيدًا بأنه يمكننا المضي قدمًا والتحسن مرة أخرى”".

لقد نجحت بالتأكيد في تحسين أداء اللاعبين.، رأينا وصول دوني. كيف يبلي وسط المجموعة؟

"“لقد تدرب لمدة يومين فقط لكنه شخصية رائعة ومبهجة. إنه يريد أن يتعلم والعلامات الأولى إيجابية، ولا أشك في ذلك لأنني تابعته منذ بضع سنوات بالطبع. لقد كان شابًا موهوبًا والآن نشعر أنه مستعد للمجيء إلى هنا. لقد شعر أنه أفضل مكان نأتي إليه، لذا بالنسبة لنا، إنه انتقال جيد”".

لقد كانت صفقة جيدة. كيف ترى بقية سوق الانتقالات في ظل ظروف السوق الحالي؟

"“لقد كان وقتًا غريبًا وعالمًا غريبًا. من الناحية المالية، أنا متأكد من أن الكثير من الأندية قد عانت. يبدو أنه لم يكن هناك الكثير من النشاط في سوق الانتقالات. نحن نتطلع دائمًا إلى تحسين الفريق، واكتشاف اللاعبين، وإذا كان هناك شيء مناسب، على الجانب المالي والفني، بالطبع سنحاول الحصول عليه. لكن لا يمكننا معرفة كيف تأثرت الأسواق وكيف تأثرت الأندية الأخرى أيضًا”".

واجه هاري ماجواير صيفًا صعبًا مع ما حدث في اليونان. كيف حاله وما هو رأيك تجاهه في الموسم الجديد؟

"“كما قلت، كان صيفًا صعبًا على هاري. لم يكن لديه استراحة طويلة. كانت استراحته مختلفة عن الآخرين حيث منحناه بضعة أيام أخرى، وبعد ذلك، عاد وبدا في حالة جيدة. لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد حقًا، وبالطبع سأكون هنا لدعمه. سيكون قائدنا. بالنسبة لي ، هو رجل وإنسان رائع، وكان دائمًا رجلاً إيجابياً يتمتع بالقيم الصحيحة. لذلك آمل حقًا أن نرى هاري يلعب في أفضل حالاته”".

واجه بول بوجبا أيضًا وقتًا عصيبًا، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. كيف أصبح وما هي احتمالية أن يكون لائقًا للقاء بالاس؟

"“حضر بول في جلستين تدريبيتين، لذا فقد غاب عن بضع جلسات بسبب الفيروس، بالطبع. لكن بول يستعيد لياقته سريعًا. بالطبع، لقد عمل بجد للعودة بعد الإغلاق في المرة الأخيرة ولعب غالبية المباريات. آمل أن يكون جاهزًا لعطلة نهاية الأسبوع القادمة. لكنني لست متأكدًا من ذلك تمامًا”".

آمل أن يكون بول لائقًا، لكن ماذا عن اللاعبين الذين غابوا عن ختام الموسم الماضي بسبب الإصابات؟

"“بالنسبة لي، يبدو لوك جيدًا حقًا في التدريبات. لقد عاد وبدا قويا وسيلعب في مباراة ودية ضد فيلا. ثم يقترب أكسل أيضًا. في غضون أسابيع قليلة، أعتقد أنه سيشارك معنا في التدريبات الكاملة ونأمل أن نتمكن من يشارك في المباريات بسرعة”".

ما مدى أهمية مباراة فيلا في استعداداتك؟

"“ستكون مباراة لمنح اللاعبين دقائق للمشاركة. لقد تدرب البعض أكثر من البعض الآخر وسيكون البعض أكثر استعدادًا من البعض الآخر. لعب البعض مباريات دولية، والتي تعتقد في بعض الأحيان أنك لا تريد ذلك حقًا ولكن بعض منهم كان لديه مشاركة ثمينة هناك. سنمنح الآخرين دقائق ضد فيلا حتى يتمكنوا جميعًا من البدء بمستوى لائق لأنه سيكون موسمًا طويلاً. لن تكون النتيجة مهمة على الإطلاق، فالأداء واللياقة سيكونان مهمين”".

من الغريب ألا يكون لديك العدد المعتاد من المباريات قبل الموسم. لقد كانت فترة إعداد غير عادية …

"“إنها طبيعة العالم الذي نعيش فيه. هذه هي حقيقة الأمر، لا جدوى من الجدال أو المناقشة أو الشعور بالحزن أو الشكوى من الوضع. هذا هو الواقع. سنحقق أقصى استفادة منه. بالطبع، ستكون المباريات القليلة الأولى مهمة لمنح أكبر عدد ممكن من اللاعبين دقائق أيضًا لأنه موسم طويل. سنحتاج إلى معظمهم طوال الموسم”".

إنه جدول ممتع، أليس كذلك؟ نبدأ بعد أسبوع من معظم الفرق ولكننا نأمل جميعًا أن يعود المشجعون قريبًا. كم تفتقد هذا الجو السحري؟

”نحن نفتقده. كنا نظن أن الوقت يقترب ولكنك تتابع الأخبار والاتجاهات وآمل فقط أن يعود العالم إلى طبيعته قريبًا. لكن هذا ما يتعين على الحكومة والسلطات أن تقرره، عندما يمكننا استعادة غالبية المشجعين لأنهم الأفضل وقد افتقدناهم في أولد ترافورد بالتأكيد"“."

أخيرًا، ماذا تقول للجماهير في جميع أنحاء العالم الذين لا يستطيعون حضور المباريات ويشاهدون كل شيء على التلفزيون؟

"حسنًا، أشكركم على دعمكم حتى الآن. نحن نعلم أنهم موجودون معنا. سنواصل التحسن ونأمل، في المرة القادمة التي يعودون فيها إلى أولد ترافورد، سيكون لديهم فريق يدعمونه كما يحلو لهم"“."

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