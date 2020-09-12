ميسي يحتفظ بشارة القيادة في برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، احتفاظ نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشارة القيادة خلال الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الأخيرة، أحداث مثيرة بين ميسي وبرشلونة، إذ أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عبر الفاكس، قبل أن ترفض إدارة النادي الأمر، وتفتح الباب أمامه بتفعيل بند الشرط الجزائي فقط، والمقدر بـ 700 مليون يورو.

وعاد ميسي وأعلن استمراره في الفريق، حتى نهاية عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، رافضًا الدخول في نزاع قانوني مع ناديه من اجل الرحيل.

وعلى الرغم من الأنباء الأخيرة، قرر مسئولو برشلونة بقاء النجم الأرجنتيني في القيادة، محتفظًا بشارتها في ذراع اللاعب صاحب الـ 33 عامًا.

ويتناوب في القيادة مع ميسي، ثلاثي الفريق، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، وسيرجي روبيرتو.

ويخوض برشلونة مباراة ودية اليوم، السبت، أمام خيمناستيك، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك تحت القيادة الفنية للهولندي، رونالد كومان، الذي يقود الفريق في أول مباراة له.

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