نيمار يتعاقد رسميا مع "بوما"

المصدر: أ ف ب

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار اليوم تعاقده مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية وذلك بعد أسبوعين من إنهاء عقده مع العملاق الأميركي شركة "نايكي" استمر 15 عاما.

وكتبت الشركة الألمانية عبر حسابها على تويتر مرحبة بنيمار "أهلا وسهلا بك في العائلة"، وأرفقتها بصورة لنجم باريس سان جرمان من دون أن تحدد مدة أو قيمة العقد.

وبدوره، نشر المهاجم البرازيلي رسالة على مواقع التواصل جاء فيها "كبرت وأنا أشاهد أفلام أساطير كرة القدم مثل (البرازيلي) بيليه و(الهولندي يوهان) كرويف و(البرتغالي) أوزيبيو و(الأرجنتيني دييغو) مارادونا، الذي لعبوا جميعا مع بوما".

وأضاف "لهذه الأسباب، وبدءا من اليوم، أتشرف بالإنضمام إلى العلامة التي ساعدت أكبر أساطير كرة القدم لكي تكون ما هي عليه".

وتم توقيع العقد الجديد وسط تكتم شديد من اللاعب و"بوما"، ومن دون أن يرشح أي شيء عن مدة أو قيمة العقد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز