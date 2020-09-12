قرار قاس من كومان بخصوص مستقبل سواريز مع برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

اتخذ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قراراً نهائيا بشأن مصير الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق، خلال الموسم الجديد.

كان رونالدو كومان أبلغ لويس سواريز مؤخرا أنه ليس ضمن خططه للموسم المقبل، إلا أن المهاجم الأوروجوياني تجاهل قرار كومان، وتدرب بشكل طبيعي مع الفريق استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدرب مصمم على رحيل سواريز، ولا توجد أي نية لبقائه مع البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة، أن كومان ينوي استبعاد سواريز من أي مباراة ودية أو رسمية، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن لويس سواريز اشترط الحصول على راتب الموسم المقبل بالكامل، من أجل الرحيل عن البلوجرانا، حسبما أشارت تقارير صحفية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز