في تصريح صادم لنجم سابق: والد ميسي لا يصلح وكيلاً لأعماله

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الأرجنتيني هيرنان كريسبو، نجم تشيلسي وميلان السابق، والد مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بإنه السبب وراء الأزمة الأخيرة التي نشبت بين "البرغوث" وناديه " البرسا" والتي هدد فيها بالرحيل عن كامب نو، لكنها انتهت بقرار ميسي الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2021، بسبب عدم كفاءة والد ميسي كمدير لأعماله مطالباً بوجود وكيل محترف إلى جانب ميسي.

وقال كريسبو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هنا مرة أخرى، مع هذا الوضع برمته، مع كل الاحترام لخورخي ميسي، يبدو لي أن ميسي في هذه الظروف يحتاج إلى محترف بجانبه".

وأضاف كريسبو: "ليس الأمر نفسه أن تتحدث مع وكيل، أو أي شخص محترف، مثل والدك، حيث لن يأخذ الوكيل في الاعتبار قضية الأسرة وما إلى ذلك، يجب أن تكون محترفًا في هذه الحالات".

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