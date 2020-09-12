مورينيو: توتنهام بحاجة لمهاجم جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد لمنح الدعم لهاري كين، قبل المباراة الأولى في الموسم الجديد للبريميرليغ، غداً الأحد أمام إيفرتون.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أريد أن أجعل الأمر واضحاً، النادي يعرف أنني بحاجة إلى مهاجم، هل سنتعاقد مع أحد؟ نعم، أعتقد ذلك".

وأضاف: "نحتاج إلى مهاجم خاصة أننا سنلعب أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لمدة أسبوعين متتاليين، نعمل على ذلك، لكننا مثل ليفربول لا يمكننا الذهاب إلى السوق وإنفاق ثروة على اللاعبين، لكننا نعمل بقوة لمنح التوازن للفريق".

وتطرق مورينيو للحديث عن داني روز قائلاً: "إذا ضم جنوى داني روز، فسيحصلون بالتالي على لاعب جيد... وإذا رحل، أتمنى له الأفضل".

وتابع: "داني روز يرغب في اللعب طوال الوقت، والمنافسة هنا عالية".

وتابع: "بعض اللاعبين لا يشعرون بالسعادة إلا إذا لعبوا طوال الوقت، وبالتالي من الصعب عليه التواجد هنا مع وجود بن ديفيز وسيسيجنون، بالتالي الذهاب للدوري الإيطالي سيكون خيارا جيدا له".

وواصل حديثه قائلاً: "لا أعرف ما إذا كان ذلك ما سيحدث، النادي يعرف أنني سعيد للغاية باللاعبين الذين أملكهم في مركز الظهير الأيسر وسعيد من أجل داني للرحيل".

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