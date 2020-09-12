محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي جديد في ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، دهشته حينما علم أن رقمًا تاريخياً يمكن لنجمه المصري محمد صلاح أن يحطمه أمام ليدز يونايتد.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب البريميرليغ، عصر اليوم، أمام ليدز يونايتد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وحال نجح صلاح في هز شباك ليدز، فإنه سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه على مدار 4 مواسم متتالية.

وسبق لصلاح أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 18-19، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا مندهش من أن هناك رقماً قياسياً آخر يمكن لصلاح أن يحطمه".

وأضاف: "هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وقيامه بالأمور الاستثنائية يعد أمراً مفروغاً منه، لقد أدخل نفسه في حالة نفسية خاصة جداً، وهذا ما يجعله لاعباً رائعاً لوقت طويل".

وتابع: "الطريقة التي نلعب بها تساعده كثيراً، سواء داخل أو خارج الملعب، وهذا يظهر فيما حققه من أرقام وأهداف".

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