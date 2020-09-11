كومان يشيد بميسي ويكشف خطته للموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر رونالد كومان، مدرب برشلونة على سعادته بمجهود اللاعبين في تدريبات الفترة التحضيرية للموسم المقبل 2020-2021، وذلك قبل أسبوعين من خوض المباراة الأولى ضد فياريال في الدوري الإسباني، كما أشاد بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم البارسا.

وعاد كومان لمدح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تصريحات لقناة برشلونة قبل المواجهة الودية ضد ناستيك تاراجونا، قائلاً: «قلت مرات عديدة إن ميسي هو الأفضل، وهو لاعب مهم في حالته البدنية، وأثبت هذا منذ عدة سنوات، وإن شاء الله سيعود لتكرار هذا».

وعلق كومان عن دوره لإعادة القوة لغرفة الملابس الذي افتقدته خلال سنوات، قائلاً: «نعمل منذ أسبوعين، واللاعبون يتدربون بشكل جيد للغاية، وهناك قوة كبيرة في التدريبات، والآن علينا أن نبدأ العمل قليلاً على الجانب التكتيكي، ولكن اللاعبين أظهروا الاهتمام والحماس والقوة، وبالنسبة لي الأهم هو أن تتدرب مثلما تلعب وأنا سيعد للغاية بالمجهود الذي بذلوه في الأسابيع الأولى».



وتطرق بطل ويمبلي للحديث عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد ووصفها بالخاصة، قائلاً: «هي معقدة لأنها فترة قصيرة، ولمدة 4 أسابيع فقط، وبصورة فردية أكثر لأن هناك لاعبين خاضوا مباريات، والبعض الآخر حصل على الراحة، وعلينا الوصول لأعلى مستوياتهم قبل مواجهة فياريال».

وأردف كومان عن مواجهة السبت الودية أمام ناستيك، قائلاً: «سنلعب بفريقين، وسنبحث عن القوة، وهناك أمور يجب تحسينها مثل طريقة اللعب في الهجوم والتحولات، وكيفية الضغط على الخصم».

واختتم كومان حديثه بالتطرق للاعبين الشباب، قائلاً: «الشباب تأقلموا بشكل رائع، والصفقات الجديدة أيضا، وهذه مجموعة قوية، والجو العام مذهل، واللاعبون الشباب شاركوا في التدريبات ولديهم جودة كبيرة».

جدير بالذكر أن كومان تولي قيادة النادي الكتالوني في الأسابيع الماضية عقب الإطاحة بالمدرب السابق كيكي سيتين إثر الهزيمة المذلة ضد بايرن ميونخ في لشبونة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، وفي أول تصريحات أكد أن ميسي سيكون حجر الأساس لمشروعه الجديد، ولكن البرغوث فاجئ الجميع بطلب الرحيل عن الكامب نو، وبعد أيام عصيبة عاشها الفريق وجماهير البارسا، قرر الأرجنتيني البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده في يونيو 2021 نظرا لعدم قدرته على فسخ عقده ودفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 700 مليون يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز