باو فيلانوفا سعداء باستمرار ميسي مع برشلونة

المصدر: وكالات

قال نائب رئيس نادي برشلونة، باو فيلانوفا، لوسائل الإعلام خلال الاحتفال بـ"يوم كاتالونيا" إنهم "سعداء للغاية" باستمرار ميسي الفريق وبانضمامه لهذا المشروع الكبير.

ويعد هذا أول تصريح عام صادر من أحد أعضاء مجلس الإدارة بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني من خلال الفاكس الذي أرسله للإدارة، وجاء التصريح بعد أسبوع من إعلان ميسي استمراره مع الفريق لمدة موسم آخر خلال مقابلة انتقد فيها بشدة رئيس مجلس إدارة النادي، غوسيب ماريا بارتوميو.

وأضاف فيلانوفا "يجب أن نأخذ كلماته في الاعتبار ولذلك نقوم بإيجاد حلول. نحن أمام مشروع جديد ومثير".

وبسؤاله حول شكل العلاقة بين ميسي ومجلس الإدارة بعد هذه الأزمة، أجاب نائب الرئيس "من الواضح هناك أشخاص من النادي يتحدثون مع ميسي. ننتظر ونأمل أن يكون هناك احترام وتحالف من أجل أن يواصل النادي طريقه".

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