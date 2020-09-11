150 مباراة آسيوية تذاع في أوروبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة، عن توقيع اتفاقية شراكة إعلامية مع شبكة سبورت ديجيتال، لتقوم ببث 150 مباراة من مسابقات المنتخبات والأندية الآسيوية خلال الفترة من عام 2021 ولغاية 2024 في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وستقوم سبورت ديجيتال بتغطية مباريات بطولتي آسيا تحت 23 عاماً عامي 2022 و2024، ومسابقات الفئات العمرية للناشئين والشباب، إلى جانب كأس الاتحاد الآسيوي وبطولات كرة الصالات للأندية والمنتخبات الوطنية.

وتعتبر سبورت ديجيتال من الشبكات التلفزيونية المدفوعة واسعة الانتشار، وهي سوف تقوم بإتاحة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر قنواتها.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة في المانيا والنمسا وسويسرا، ونشكر سبورت ديجيتال على ثقتها في مستقبل كرة القدم الآسيوية، ونتطلع لحصول جماهير كرة القدم في هذه الدول على فرصة مشاهدة مباريات مميزة، مع دخول كرة القدم الآسيوية في عصر جديد».

ومن جهته، قال غيسبرت ووندرام المدير التنفيذي لكرة القدم في سبورت ديجيتال: «نحن نشعر بفرح كبير للتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر شركة تسويق كرة القدم الآسيوية، حيث إنه من خلال مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكن أن نقوم بتوفير مجموعة متنوعة من البث المباشر لمباريات كرة القدم من أجل مشاهدينا، خاصة خلال منتصف الأسبوع وفي فترات الصباح وبعد الظهر».

وأوضح: «اتفاقيتنا مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تتضمن نقل أكثر من 150 مباراة بشكل مباشر خلال الموسم، سواء عبر بطولات المنتخبات الوطنية أو الأندية، وسوف تستمر الاتفاقية أربع سنوات على الأقل حتى عام 2024، مما يمنحنا الوقت الكافي من أجل التخطيط بأمان».

وأضاف: «بهذه الطريقة نحن نقوم بالتوسع المدروس في شبكة بطولات كرة القدم التي نقوم بنقلها، ويمكن أن نوفر لمشاهدينا كرة قدم مباشرة من آسيا خلال الأسبوع، لنحقق هدفنا (كرة القدم من كافة أرجاء العالم)، ومن خلال مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيكون لدينا أوسع وأقوى عروض كرة القدم في المانيا، عبر عدد كبير من المباريات المباشرة».

وقال باتريك مورفي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية: «نحن سعداء بانضمام سبورت ديجيتال كشريك إعلامي في المانيا والنمسا وسويسرا، وهذه الشراكة هي الثالثة لنا في أوروبا، مما يؤكد على رؤيتنا لعرض أفضل عروض كرة القدم الآسيوية في المزيد من الأسواق خارج القارة، ونحن واثقون أن سبورت ديجيتال ستعزز حضور كرة القدم الآسيوية من خلال خدماتها المميزة».

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