فاتي يتعرض للإصابة ويغيب عن تدريبات برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، تعرضه نجمه الشاب أنسو فاتي لإصابة خلال المشاركة في التدريبات.

وقال برشلونة، خلال بيان طبي على الحساب الرسمي للنادي بموقع "تويتر": "أنسو فاتي أصيب بكدمة في الفخذ الأيمن أثناء التدريبات، اليوم الجمعة"

وأضاف برشلونة: "مدة غياب فاتي عن التدريبات الجماعية تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن فاتي تألق مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ورشحته الكثير من التقارير الصحفية أن يشارك أساسيًا في برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان

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