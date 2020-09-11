الرئيس التاريخي لبرشلونة.. هل ينقذ "البرسا" من السقوط؟

المصدر: تقرير- عزالدين جادالله

تنفس محبو فريق برشلونة الإسباني الصعداء عندما أعلن خوان لابورتا الرئيس التاريخي لبرشلونة خوض السباق على مقعد الرئيس أملاً في أن يتمكن لابورتا من انقاذ "البرسا" من السقوط الذي عاناه النادي الموسم الماضي ويعيده مجدداً إلى درب البطولات.

وفقد برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، إلى جانب خروجه المدوي والمهين من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر الهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونخ، فضلاً عن الأزمة المعروفة التي طالت نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن رحيله قبل أن يتراجع ويقرر استكمال عقده مع "البرسا"، والضائقة المالية التي تعصف بالأندية العالمية تأثراً بجائحة كرونا، وكلها تحديات تواجه النادي الكتالوني

وأعلن خوان لابورتا، الرئيس التاريخي لبرشلونة، عن ترشحه للانتخابات للمنافسة على مقعد الرئيس، لينضم إلى أربعة مرشحين آخرين أكدوا مشاركتهم في سباق الرئاسة وهم: فيكتور فونت، ولويس فرنانديز ألا، وجوردي فاري، فيما ما زال موقف الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو لم يتضح بعد، إن كان سيترشح للانتخابات أم لا؟.

ومما يفتح باب الأمل في أن عودة لابورتا لرئاسة النادي ستحدث انفراجه في مسار الفريق في حال فوزه في الانتخابات المزمع إجراؤها يومي 21 و22 مارس 2021، الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس التاريخي مع "البرسا"، فترة توليه القيادة بين 2004 و2010، حقق النادي خلالها 12 بطولة على النحو التالي:

الدوري الإسباني 4 مرات مواسم: 2004-2005، 2005-2006، 2008-2009 و2009-2010.

دوري أبطال أوروبا مرتين موسمي: 2005-2006 و2008-2009.

كأس ملك إسبانيا مرة واحدة موسم:2008-2009.

كأس السوبر الإسباني: 3 مرات أعوام: 2005، 2006 و2009.

كأس العالم للأندية: مرة واحدة عام 2009.

كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة عام 2009.

وأخفق لابورتا في انتخابات رئاسة النادي التي جرت صيف العام 2015 وتمكن جوسيب ماريا بارتوميو الحفاظ على منصبه رئيساً للنادي لفتره رئاسية مدتها ستة سنوات بعد أن حصل على نسبة 54.6% من أصوات الناخبين، وحصل لابورتا على نسبة 33% من الأصوات.

وكشف خوان لابورتا قبل ستة أشهر عن نيته الترشح لانتخابات 2021 في النادي الكتالوني على منصب الرئيس أيضا، وذلك في حال عدم ترشح الشخص المناسب، حيث صرح وقتها قائلاً:" أتابع أخبار برشلونة وأعد خطة عمل وأعد اقتراحا لمستقبل النادي".

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