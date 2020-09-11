أشهر الأشقاء في كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

كرة القدم ليست استثناء، فهي كغيرها من المجالات تضم أحيانا من الأشقاء من يتشاركون نفس المجال، ربما تصادف شقيقين أو أكثر يلعبون لنفس الفريق، وربما في فرق متنافسة، ويستعرض موقع (آس) الإسباني بعضًا من تلك الثنائيات:

الشقيقان دوس سانتوس

لاعبا المنتخب المكسيكي، الشقيقان جيوفاني دوس سانتوس وجوناثان دوس سانتوس، كلاهما لعب لفريق برشلونة الإسباني، إذ كان جيوفاني في صفوف البرسا تحت 17 سنة في 2005.

وتزامل الشقيقان مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2018 بروسيا، وفي كأس القارات 2017، وكانا ضمن أبطال الكأس الذهبية 2015، كما لعبا في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بين عامي 2017 و2019.

4 لاعبين من عائلة هازارد

إيثان وثورجان وكيليان هازارد، ورابعهم النجم الشهير، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، ثلاثة منهم لعبوا لأندية بلجيكية كبيرة، بينما أصغرهم إيثان (17 عاما)، فتهتم به فرق أخرى لا تقل أهمية.

الثلاثة الكبار من عائلة هازارد، كان لهم تأثير واضح على كرة القدم البلجيكية، إذ وصل إيدن لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وثورجان لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2018 في روسيا.

كان إيدن الأكثر نجاحًا برصيد 9 ألقاب و3 مباريات بين المتأهلين لنهائيات الكرة الذهبية (2013-15)، فيما لعب ثورجان في كرة القدم الألمانية منذ العام 2014، أولاً مع بروسيا مونشنغلادباخ، ثم انتقل إلى بروسيا دورتموند، وفي العام 2012 وقع مع تشيلسي، كما وقع كيليان أيضًا مع تشيلسي في العام 2017، ويلعب حاليًا على سبيل الإعارة في سيركل بروج في بلجيكا.

دييغو وغابرييل البيرتو ميليتو

كان الشقيقان الأرجنتينان متجهين منذ البداية إلى التنافس، حيث تدرب دييغو، اللاعب السابق لفريق راسينج الأرجنتيني، بينما بدء شقيقه غابرييل في إندبندينتي، ولعب دييغو في قلب الهجوم، بينما لعب غابرييل قلب الدفاع.

كلاهما شارك في كأس العالم مع الأرجنتين، غابرييل في 2006 ودييغو في 2010، كما لعب كلاهما بطولة كوبا أمريكا 2007 التي احتلت فيها الأرجنتين المركز الثاني، وفاز غابرييل في 5 مباريات، وتعادل مرة واحدة، ولم يخسر أي مباراة ضد دييغو.

كولو ويايا توريه

ظهر الشقيقان لأول مرة في ASEC Mimosas في ساحل العاج قبل سن 22، كانا يلعبان بالفعل في أندية أوروبية، وبرز كولو في آرسنال، بينما تنقل يايا في أندية بلجيكا وأوكرانيا واليونان قبل أن يوقع مع برشلونة مقابل 9 ملايين يورو في عام 2007.

لعب كلاهما في نهائيات كأس العالم التي وصلت إليها ساحل العاج، ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، كما توج منتخب بلادهم بطلاً لكأس الأمم الأفريقية 2015، كذلك كان شقيقهما إبراهيم توري لاعب كرة قدم توفي عام 2014، عن عمر ناهز 28 عاما، ضحية مرض السرطان.

كيفين برينس وغيرومي بواتينغ

وُلِد الشقيقان في برلين، وظهرا لأول مرة مع هيرتا برلين، وقتها قرر غيرومي، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، أن يلعب كقلب دفاع، بينما قرر كيفن، لاعب فريق بشكتاش التركي، اللعب كلاعب خط وسط هجومي وكمهاجم، يلعب غيرومي مع المنتخب الألماني، بينما كيفن برينس يلعب لصالح منتخب غانا.

كان غيرومي هو الأكثر نجاحًا في هذه الأخوة حيث حصل على 20 لقبًا في بايرن ميونخ وكأس العالم لكرة.

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