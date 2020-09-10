تحديد موعد انتخابات رئاسة برشلونة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الحالي إقامة انتخابات رئاسة النادي المقبلة يومي 20 و 21 مارس 2021 .

ووفقًا لموقع النادي الرسمي، فإن مجلس إدارة برشلونة وافق على القرار المتخذ في اجتماع يوم 17 أغسطس على إجراء الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي في شهر مارس 2021 بالتزامن مع نهاية الدور الأول.

كما قرر مجلس الادارة أجراء الانتخابات طيلة عطلة نهاية الاسبوع وفي مناطق مختلفة في جميع إقليم كاتالونيا ودراسة اتاحة الفرصة للتصويت عبر البريد نظرا للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا، وبهدف الحفاظ على صحة الأعضاء وتشجيعهم على المشاركة بكثافة.

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