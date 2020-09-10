فاتي خليفة ميسي ومستقبل برشلونة

المصدر: تقرير - عماد الدين إبراهيم

بات المهاجم الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني، من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب رغم بلوغه 17 عامًا فقط، والانظار الان داخل نادي برشلونة تتوجه إليه بوصفه خليفة أسطورة برشلونة ميسي، ويمثل المستقبل في النادي بعد إرتفاع معدل الاعمار وسط اللاعبين فضلاً عن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين نادي برشلونة وميسي.

لكن الحفاظ على هذه الجوهرة سيكون امراً بالغ الصعوبة بالنسبة لنادي برشلونة لعدة أسباب أهمها:

اللاعب الإسباني الشاب بزغ نجمه فجأة مع بداية الموسم الحالي، محطماً عدة أرقام قياسية، آخرها كونه أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مشاركته في 13 مباراة بمختلف المسابقات، حيث أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وأصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ الدوري الإسباني، بالقرن الـ21.

وهو ما جعل انظار الأندية العالمية تتوجه اليه في محاولات لضمه وهو امر يرفع سعره ويصعب من مهمة برشلونة

ويستمر عقد فاتي الحالي حتى عام 2022، وبه خيار للتمديد لمدة موسمين إضافيين كان من المفترض تفعيله بنهاية الموسم مع وجود مفاوضات جديدة بين اللاعب والنادي، وهو ما لم يحدث.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي الحالية لعقد أنسو فاتي 170 مليون يورو، وكانت سترتفع بشكل تلقائي لـ400 مليون يورو لو تم تفعيل الموسمين الإضافيين.

الأزمة الأكبر هي تغيير اللاعب لوكيله من شقيق ليونيل ميسي للبرتغالي جورج مينديز، وهو ما يعني مفاوضات أصعب بكل تأكيد، وعروض أكثر للنجم الشاب.

اعترف نادي برشلونة اليوم ، بوصول عرض من أحد الأندية للتعاقد مع أنسو فاتي، موهبة الفريق الشابة، مقابل 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب الشاب الإسباني، يضغط على إدارة برشلونة لتحسين راتب فاتي في الفترة المقبلة.

وشددت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن اعتراف برشلونة بوصول عرض ضخم لفاتي، سيجعل ميدينز يضغط بقوة لتحسين راتب اللاعب، أو بيعه.

ويسعى وكيل أعمال اللاعبين البرتغالي، لتحقيق أكبر استفادة مادية له ولموكله، سواء مع برشلونة او مع غيره من الفرق.

جدير بالذكر ان بعض الصحف، كانت قد كشفت أن النادي الذي تقدم بهذا العرض الضخم هو مانشستر يونايتد الإنجليزي

فضلا عن كون اللاعب حقق أرقام مثيرة وهو في سن 17 عاماً مما يجعله اللاعب الأغلى والموهبة الأفضل فهو:

• أصغر لاعب يُسجل في تاريخ برشلونة

• أصغر لاعب يُسجل ثنائية في تاريخ الدوري الإسباني

• أصغر لاعب يُسجل في دوري أبطال أوروبا

• أصغر لاعب يُسجل للمنتخب الاسباني

كلها عوامل وأرقام تجعل من فاتي الخليفة المتوقع لميسي والاسطورة المقبل لكرة القدم لكن برشلونة امام معركة طويلة ومكلفة وسيدفع كثيرا لأجل الحفاظ على هذه الموهبة .

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