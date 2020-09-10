بيليه يهنئ رونالدو على أرقامه القياسية .. وعلي مبخوت ضمن المنافسين

المصدر: وام

حملت الساعات الأخيرة أنباء سارة لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أنه لم يكتف بالوصول للهدف رقم 100 مع منتخب بلاده، حينما سجل هدفين مع فريقه أول أمس في شباك السويد خلال مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا للمنتخبات، وأصبح بذلك أول لاعب أوروبي يصل إلى الرقم 101 هدف بقميص منتخب بلاده.

الهدفان اللذان سجلهما رونالدو قادا منتخب بلاده إلى حصد 3 نقاط مهمة، وضعته في صدارة المجموعة الثالثة، وحملت الساعات الأخيرة نبأ سار آخر لرونالدو حينما هنأه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه على هذا الإنجاز قائلا : " كنا ننتظر الاحتفال بهدف رونالدو رقم 100 مع البرتغال، لكنها كانت في الواقع 101 حينما سجل هدفين في السويد .. تحية لرونالدو على وصوله لآفاق جديدة في رحلته مع كرة القدم ".

يذكر أن بيليه سجل في مسيرته مع منتخب البرازيل 77 هدفا .

كريستيانو رونالدو المولود في 5 فبراير 1985 والبالغ من العمر 35 عاما، يعد واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث أنه حصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وهو أول لاعب يفوز بأربع أحذية ذهبية أوروبية، وحصد 32 بطولة رسمية في مسيرته من ضمنها 8 ألقاب دوري و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا، وهو أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في أكثر من 1000 مباراة رسمية في مسيرتهم، وسجل أكثر من 700 هدف مع الأندية التي لعب لها والمنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن هناك 7 لاعبين ما زالوا ينشطون على الصعيد الدولي يمكنهم الوصول إلى رقم رونالدو وهم سونيل شتري هداف منتخب الهند برصيد 72 هدفا، وليونيل ميسي هداف منتخب الأرجنتين برصيد 70 هدفا، ولاعبنا الدولي علي مبخوت برصيد 63 هدفا، وهداف منتخب بولندا ليفاندوفيسكي برصيد 61 هدفا، ونيمار هداف منتخب البرازيل بنفس الرصيد من الأهداف 61 هدفا، ولويس سواريز هداف منتخب الأورجواي برصيد 59 هدفا، وايدين دجيكو مهاجم البوسنة برصيد 58 هدفا.

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