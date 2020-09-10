أندية كروية عالمية تتضامن مع السودان

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

تفاعل العديد من الأندية العالمية في عالم كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع جمهورية السودان، التي تعاني أسوأ كارثة طبيعية تسببت فيها الفيضانات غير المسبوقة، التي ضربت البلاد وخلفت دماراً كبيراً، وأعلن العديد من أندية العالم تضامنه مع السودان بعد موجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

ونشر الحساب العربي لنادي أي سي ميلان: الجميع في أي سي ميلان يقف مع الشعب السوداني في هذه المحنة، خالص تعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين والسلامة للسودان، واختتم النادي التغريدة بعبارة نقف مع السودان. كما تضامن ناد إيطالي آخر وهو روما، مع المتضررين من الفيضانات بالسودان، وذكر النادي على موقعه العربي: قلوب الجميع في نادي روما مع كل المتضررين من الفيضانات في السودان.

وامتد التفاعل لأندية البوندسيلغا، حيث عبر نادي بروسيا دورتموند الألماني عن تعازيه للمتضررين، وقال النادي: قلوبنا مع ضحايا الفيضانات ودعمنا ودعواتنا لكل من تأثروا بسبب الفيضانات نحن ندعمكم، ابقوا أقوياء مع صورة علم السودان.

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