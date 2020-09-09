صدمة من العيار الثقيل لصلاح قبل بداية البريميرليغ

المصدر: وكالات

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن التشكيل المثالي الأفضل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليغ في الموسم الأخير 2019-2020، حيث شهد سيطرة لاعبي ليفربول بوجود 5 لاعبين، بالإضافة إلى لاعبين من مانشستر سيتي ومثلهما من ليستر سيتي، ولاعب من بيرنلي وآخر من أرسنال، فيما يغيب النجم المصري محمد صلاح عن التواجد في الفريق المثالي الذي جاء كالتالي..

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: ألكسندر ارنولد- سويونكو- فان دايك- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين

خط الهجوم: جيمي فاردى – بيير إيميريك أوباميانج – ساديو ماني

من جهة أخرى احتل النجم المصري المركز الـ 25 في قائمة الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي، فاللاعب قضى 3 مواسم مع ليفربول، قاده خلالها لتحقيق المركز الرابع، والثاني في أول موسمين له.

ويتم اختيار اللاعبين في تلك القائمة، بدءًا من عام 1992، من قبل صحيفة "ذي أتليتك"، العام الذي تم فيه إطلاق مسمى "البريميرليج"، على بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بالتصويت من قبل كتاب الصحيفة البريطانية.

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