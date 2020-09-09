رونالدو: الملعب بدون جمهور مثل الحديقة بدون زهور

المصدر: وكالات

شبّه مهاجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، ملاعب كرة القدم الخاوية بسيرك "دون مهرجين" أو الذهاب إلى حديقة بدون زهور، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وسجل النجم البرتغالي هدفيه رقم 100 و101 مع منتخب بلاده في المباراة التي فازت فيها البرتغال بهدفين نظيفين على السويد الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف "نحن كلاعبين لا نحب ذلك، لكني أصبحت معتادا عليه بالفعل. أحاول تأهيل نفسي وأنا أعلم أن الملعب سيكون فارغا قبل المباريات"، مشيرا إلى أنه افتقد حتى مشجعي الفرق المنافسة.

وصرّح مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي قائلا "هذا أمر محزن. أحب سخرية جمهور الفرق المنافسة مني في المباريات التي تقام خارج ملعبنا، هذا يحفزني. لكن يأتي الجانب الصحي في المقام الأول، نحن بحاجة إلى احترام ذلك. لكنه أمر محزن".

وبيّن اللاعب، الملقب بـ"صاروخ ماديرا"، إنه يأمل أن يعود المشجعون "في غضون بضعة أشهر لأنهم فرحة اللعبة".

وبفضل هدفيه ضد السويد، أصبح رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى تسجيل 100 هدف دولي هذا القرن.

ويأتي رونالدو خلف مهاجم إيران السابق، علي دائي، الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده

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