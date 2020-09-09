الموت يُغيّب الفائز بلقب "سيد الكون" عن عمر 32 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي فجأة الرياضي التشيكي، بطل كمال الأجسام، يعقوب شوبرت، عن عمر يناهز 32 عاما، حسبما أفاد ذووه في صفحته على فيسبوك.

وحسب موقع Ronnie cz التشيكي فإن سبب الوفاة هو نقص المركبات العضوية في جسم الرياضي.

يذكر أن، شوبرت، بدأ يمارس رياضة كمال الأجسام في سن مبكر، حين فاز بمسابقة "سيد الكون" للشباب، التي أجريت تحت رعاية المنظمة التشيكية لهواة رياضة كمال الأجسام NABBA وهو في الحادية والعشرين من عمره.

واحتل شوبرت عام 2014 المرتبة الثالثة في مسابقة Olympia Amateur Europe التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB .

وتقام مراسم تشييع جنازة الرياضي يوم 9 سبتمبر في مدينة بروم التشيكية.

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