إصابة في العنق تبعد ديفيد لويز عن صفوف أرسنال 6 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض البرازيلي ديفيد لويز مدافع أرسنال الإنجليزى إلى إصابة قوية في العنق، خلال تدريبات الجانرز الاستعدادية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، سيغيب على إثرها عن مباراة فريقه الافتتاحية في البريمييرليغ، المحدد لها السبت المقبل أمام فولهام، ومن المتوقع أن تستمر الإصابة لفترة تصل إلى 6 أشهر، كما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وستمنح الإصابة روب هولدنغ فرصة للبقاء في صفوف الجانرز بدلاً من الانضمام إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة.

وستمنح إصابة ديفيد لويز فرصة كذلك لسوكراتيس باباستاثوبولوس في المشاركة بالمباريات بعد أن كان غير مرغوب فيه من قبل مايكل أرتيتا منذ أن تولى تدريب أرسنال لكن الإسباني قد يضطر إلى اللجوء إليه في الأسابيع المقبلة نظرا لإصابة المدافع البرازيلي.

وكان ديفيد لويز قد انضم لصفوف أرسنال الإنجليزي في العام الماضى، بعد أن أمضى 3 سنوات بقميص البلوز حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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